В Туле расстреляли полицейского







Утром в пятницу, 24 мая, у дома №45 на Орловском шоссе в посёлке Косая Гора в Туле совершено нападение на сотрудника полиции. Об этом сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ.

По предварительным данным, неустановленные лица завладели табельным оружием правоохранителя и произвели в него несколько выстрелов. Раненый полицейский сейчас находится в больнице.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Сейчас опрашиваются свидетели, устанавливаются подозреваемые.