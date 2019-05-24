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Видео Новости мира Происшествия 24 мая 2019 15:28 | Просмотров:

В Туле расстреляли полицейского




Утром в пятницу, 24 мая, у дома №45 на Орловском шоссе в посёлке Косая Гора в Туле совершено нападение на сотрудника полиции. Об этом сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ.

По предварительным данным, неустановленные лица завладели табельным оружием правоохранителя и произвели в него несколько выстрелов. Раненый полицейский сейчас находится в больнице.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Сейчас опрашиваются свидетели, устанавливаются подозреваемые.

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