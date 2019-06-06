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Новости мира Происшествия 6 июня 2019 11:36 | Просмотров:

В центре Калуги напали на журналистку




На перекрёстке улиц Московской и Чижевского в Калуге совершено нападение на журналистку ГТРК «Калуга». Об этом сообщается на сайте телекомпании.

Инцидент случился во время обеденного перерыва. сообщается, что неопознанный пока мужчина сначала следил за журналисткой, а в тот момент, когда женщина оказалась на пешеходном переходе, подбежал к ней и ударил несколько раз по лицу и телу. Во время нападения мужчина выкрикивал ругательства.

Сообщается также, что никто из находившихся поблизости прохожих, в том числе и мужчины, на помощь журналистке не пришёл.

Сейчас поисками нападавшего занимается полиция.

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