В Троице-Сергиевой лавре пьяный священник с ножом напал на монаха







Накануне в Троице-Сергиевой лавре произошло резонансное происшествие. Как сообщает телеканал «РЕН», пьяный священник с ножом напал на монаха.

По предварительной информации, он стал искать причину снижения уровня своего дохода. До священника дошли слухи, что виной всему является монах, который якобы тайком принимает от прихожан молитвенные записки, а деньги оставляет себе.

По информации Telegram-канала U_news, представитель духовенства ворвался в келью с ножом и сходу ударил им монаха в живот. Пострадавший находится в реанимации. Информация уточняется.