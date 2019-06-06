В Томске 18-летний студент упал с крыши многоэтажки и погиб

5 июня на территории двора многоэтажки на улице Большой Подгорной был найден труп молодого томича. Данные о гибели парня стали появляться в соцсетях примерно в 21:30.

Местные жители заявили, что 18-летний парень – студент одного из колледжей – упал с крыши 17-этажного здания. Известно также, что перед падением парень выложил у себя на странице видеоролик, в котором он позирует уже на крыше дома.

По факту случившегося начата проверка. Сотрудники СКР выясняют причины, детали и обстоятельства ЧП, сообщает В Томске.ру .