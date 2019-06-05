В Тольятти возбудили уголовное дело после опрокидывания батута с детьми







В Тольятти сотрудники следственного управления СК РФ по Самарской области возбуди уголовного дело после опрокидывания батута с детьми. Об этом сообщил в Следственном комитете РФ.

ЧП случилось 1 июня 2019 года. Несмотря на то, что скорость ветра была более 8 метров в секунду, представители ООО продолжали эксплуатацию надувного батута. Кроме того, по версии следствия, аттракцион был недостаточно закреплён. В результате при очередном порыве ветра батут опрокинулся, пострадали двое детей 2011 и 2013 годов рождения.

Уголовное дело возбудили по п. «б» ч. 2. ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Его расследование продолжается.