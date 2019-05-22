В Тобольске хирург отказался оперировать раненного в сердце подростка

Перед судом предстал хирург из Тобольска, которому предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Об этом пишет интернет-газета «Znak».

Инцидент произошел 9 апреля текущего года. По версии следствия, в приемное отделение Областной больницы № 3 доставили подростка с ножевым ранением сердца. Сообщается, что дежурный врач-хирург не выявил проникающий характер травмы. В результате пациента отпустили домой.

Вскоре состояние парня ухудшилось. Юноша умер 20 апреля после того, как у него открылось повторное кровотечение.