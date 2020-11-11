В Татарстане 13-летний подросток убил родную мать

Возбуждено уголовное дело по факту убийства 36-летней женщины в Альметьевске. Ее тело нашли в квартире одного из домов с признаками насильственной смерти, пишет портал «Челнинские известия».

В совершении преступления подозревается 13-летний сын потерпевшей. По предварительным данным, сын убил мать на почве личных неприязненных отношений. Тело женщины несколько дней лежало в квартире.

Уточняется, что на шее жертвы имелись множественные колото-резаные раны.

Расследование уголовного дела продолжается.