В Тамбове женщина зарезала бездомного из-за комплиментов

Жительница посёлка Мордово Тамбовской области совершила жестокое убийство бездомного человека. Роковой инцидент произошёл в её доме.
Бомжа приютил сожитель женщины. В какой-то момент, когда его не было дома, гость квартиры начал делать хозяйке комплименты и оказывать знаки внимания. Женщина рассказала обо всём возлюбленному. В итоге мужчины подрались.
Женщина решила вмешать в потасовку. Она схватила нож и несколько раз ударила им гостя квартиры. Хозяйка квартиры нанесла удары по жизненно важным органам. Тело бомжа сожители решили закопать в овраге рядом с домом.
Чуть позже, общаясь с приятелем в состоянии алкогольного опьянения, женщина проболталась об убийстве бездомного. Собеседник сдал её в полицию.
Как пишет Регион Онлайн, теперь злоумышленница предстанет перед судом.
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