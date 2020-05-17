Воскресенье, 17 мая, 2020
13.8 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

В Тамбове женщина зарезала бездомного из-за комплиментов

7info7
-

Жительница посёлка Мордово Тамбовской области совершила жестокое убийство бездомного человека. Роковой инцидент произошёл в её доме.

Бомжа приютил сожитель женщины. В какой-то момент, когда его не было дома, гость квартиры начал делать хозяйке комплименты и оказывать знаки внимания. Женщина рассказала обо всём возлюбленному. В итоге мужчины подрались.

Женщина решила вмешать в потасовку. Она схватила нож и несколько раз ударила им гостя квартиры. Хозяйка квартиры нанесла удары по жизненно важным органам. Тело бомжа сожители решили закопать в овраге рядом с домом.

Чуть позже, общаясь с приятелем в состоянии алкогольного опьянения, женщина проболталась об убийстве бездомного. Собеседник сдал её в полицию.

Как пишет Регион Онлайн, теперь злоумышленница предстанет перед судом.

‡агрузка...

Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанцев предупредили об усилении ветра

Новости Рязани
Скорость ветра порывами будет достигать 12-17 м/с. Такая погода сохранится до конца суток 17 мая.
Узнать больше

В рязанской больнице №11 оказывают экстренную помощь пациентам

Новости медицины
В рязанской больнице №11 оказывают экстренную помощь пациентам. Об этом сообщий главный врач медучреждения Роман Васин. Текст доклада появился на сайте больницы....
Узнать больше

Из Оки в Рязанском районе подняли тело мужчины

Новости Рязани
Из реки Оки недалеко от села Льгово Рязанского района подняли тело мужчины. Об этом в субботу, 16 мая, сообщила пресс-служба ГУ МЧС...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области выявлены новые заболевшие COVID-19

COVID-19
Всего с начала пандемии на сегодняшний день в Рязани и области заболели COVID-19 2300 человек. Вместе с условно заражёнными под контролем медиков находятся 2394 человека.
Узнать больше

Гидрометцентр: Центральную Россию ожидает аномально холодная погода

Новости Рязани
В ближайшие шесть дней в центральной части России ожидается аномально холодная погода. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Узнать больше

Во время пятничного рейда рязанская полиция выявила почти 400 нарушений

Новости Рязани
Госавтоинспекция сообщила результаты массового рейда, который прошёл в пятницу в Рязани. Информация появилась в группе ГИБДД в социальной сети ВКонтатке.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Слава земли Рязанской. Праздники и фестивали

Акценты
Рязанская земля славится своими яркими и разнообразными праздниками. На всю Россию известны наши фестивали «Небо России», «Битва на Воже», «Слава Добрыни». А...
Узнать больше

Открытие школ в разных странах мира в условиях пандемии COVID-19

Акценты
15 мая школьникам России были выставлены отметки за четвёртую четверть и формально в стране объявлены летние каникулы. В Рязанской области дети продолжают образовательный процесс...
Узнать больше

Дачный ответ. Что изменилось в дачном законодательстве

Акценты
Кадастровая палата рассказала о практике применения нового закона о садоводстве и огородничестве
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+