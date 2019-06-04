В Тамбове возле автовокзала умер мужчина







Днем во вторник, 4 июня, в районе автовокзала «Северный» в Тамбове произошел резонансный инцидент. Об этом пишет портал «Онлайн Тамбов ».

По предварительным данным, неадекватный 27-летний мужчина расхаживал по улице Мичуринской с ножом в руках. На место прибыли сотрудники полиции, которым удалось его задержать. Сообщается, что, когда она уложили дебошира на траву, он скончался.

В ближайшее время будет проведена экспертиза, которая установит точную причину смерти. Следственными органами начата доследственная проверка.