В Сыктывкаре в общежитии мужчина зарезал девушку

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Сыктывкара, который обвиняется в убийстве.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 18 мая, на улице Морозова в одном из общежитий. Сообщается, мужчина и 26-летняя девушка распивали алкоголь. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Как пишет портал «Невские Новости», злоумышленник схватил нож и несколько раз ударил жертву в грудь. От полученных травм она скончалась.

Подозреваемый был задержан. Ранее у него была судимость за умышленное причинение вреда здоровью. Мужчине грозит до 15 лет заключения.