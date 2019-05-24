В Сураже после дождя обвалился мост

Мост обвалился в городе Сураж Брянского региона. О происшествии сообщили свидетели, выложив в интернет фотографии с места ЧП.

На опубликованных снимках видно, что на мост обвалился после прошедшего дождя, и на дорожном покрытии образовалась огромная дыра. Сообщается, что в результате происшествия никто травм не получил.

Отметим, что о плохом состоянии виадука местные жители сообщали не один раз. Люди заявляли, что местные власти не желают ремонтировать мост, сообщают Брянские новости.

Фото: Брянские новости