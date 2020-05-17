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В Сочи постоялец отеля умер от пыток

7info7
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В Сочи в одном из частных отелей в районе Адлера найдено изувеченное тело мужчины, пишет KazanFirst.

Труп обнаружил хозяин отеля. Тело принадлежало уроженцу Владимирской области, который часто останавливался в этом заведении. Сообщается, что он лежал в своём номере на кровати. По комнате была разбросана окровавленная одежда.

После осмотра тела был сделан следующий вывод: мужчина умер насильственной смертью. На его теле было много колото-резанных ран и ожогов. В его желудке обнаружен уксус.

Найдено и предполагаемое орудие пыток. На кровати рядом с мужчиной лежал нож, которым, вероятно, над ним издевались. Сам постоялец жил в отеле три недели. Подозрительного поведения за ним не замечали. Обстоятельства жуткого инцидента устанавливаются.

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