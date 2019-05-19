В Смоленской области рецидивист оставил пенсионерку без сбережений

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого 41-летнего жителя Рославля. Он обвиняется в краже.

Инцидент произошел в начале мая текущего года. О нем участковому рассказала местная жительница. По ее словам, она была на огороде возле дома. В этот момент в подъезд зашел знакомый, которому пенсионерка помогала с продуктами и деньгами. После его у хода у женщины пропали 12 000 рублей, пишет портал «SmolDaily».

Отметим, что злоумышленник был оперативно задержан. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.