В Смоленской области ищут убийцу милиционера из Белоруссии

Правоохранительные органы ведут розыск подозреваемых в жестоком убийстве милиционера в Республике Беларусь.

Сообщается, что злоумышленники могут находиться в Смоленской области. По предварительной информации, трое неизвестных мужчин на «Волге» похитили стража порядка. Его тело следами пыток было обнаружено недалеко от границы с Россией, пишет портал «О чем говорит Смоленск».

Следствию удалось установить личность владельца автомобиля, на котором скрылись преступники. Выяснилось, что мужчина является гражданином Белоруссии, который родился в Смоленске.