Главная > Новости мира > Происшествия 
Новости мира Происшествия 18 мая 2019 07:43 | Просмотров:

В Смоленской области ищут убийцу милиционера из Белоруссии

Правоохранительные органы ведут розыск подозреваемых в жестоком убийстве милиционера в Республике Беларусь.

Сообщается, что злоумышленники могут находиться в Смоленской области. По предварительной информации, трое неизвестных мужчин на «Волге» похитили стража порядка. Его тело следами пыток было обнаружено недалеко от границы с Россией, пишет портал «О чем говорит Смоленск».

Следствию удалось установить личность владельца автомобиля, на котором скрылись преступники. Выяснилось, что мужчина является гражданином Белоруссии, который родился в Смоленске.

Тэги:, , , ,
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

3.9K
20 мая 14:51

Во вторник и среду в Рязани будут отключать электричество
2.5K
18 мая 19:19

Стало известно, какой будет погода в Рязанском регионе на следующей неделе
1.8K
19 мая 18:57

В Рязани с 20 мая отключат воду на трех улицах
1.4K
20 мая 13:21

В Сынтульское озеро выпустили мальков белого амура
1.1K
20 мая 10:16

Неожиданные факты: учёные обнародовали список природных антидепрессантов!
1.0K
18 мая 18:13

Белорусские десантники прибыли в Рязань
938
18 мая 17:40

Лица в истории Рязанской области: русский этнограф, национальный герой Италии и герой Советского Союза
846
20 мая 10:28

На первом этапе рыбатлона в Рязани рыба клевала безостановочно!
795
18 мая 19:04

Рязанец заснял объезжавшие через Ореховое озеро пост ДПС самосвалы
781
18 мая 21:06

В Рыбновском районе прошёл праздник песни имени братьев Пироговых
Вверх