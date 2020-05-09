В Серпухове голый мужчина прогуливался рядом с детской площадкой

В Серпухове голый мужчина гулял недалеко от детской площадки. Информацию об этом разместили пользователи соцсети.
По сообщению очевидцев, мужчина ходил по двору многоквартирного дома. Обеспокоенные местные жители вызвали полицейских, которые задержали нарушителя порядка.
Мужчиной со странными наклонностями заинтересовался следственный комитет. По сообщению mk.ru в Серпухове, следователи выясняют детали случившегося и устанавливают личность эксгибициониста.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram