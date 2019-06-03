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Новости мира Происшествия 3 июня 2019 09:16 | Просмотров:

В Саратове сотрудники полиции переводили себе деньги задержанных

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух бывших полицейских в Саратове. Они обвиняются в мошенничестве.

По версии следствия, что с января 2016 по декабрь 2017 года двое сотрудников ППС требовали от прохожих показать документы и мобильные телефоны. Как пишет «Комсомольская правда», они якобы проверяли, нет ли среди них похищенных.

Сообщается, что на самом деле стражи порядка через мобильный банк переводили себе деньги. Сумма ущерба составила 49,9 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд.

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