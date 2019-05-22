В Саранске мужчина ударил ножом сожительницу и убил ее дочь

Перед судом предстанет житель Саранска, который обвиняется в причинении телесных повреждений сожительнице и в убийстве ее дочери.

Инцидент произошел 25 февраля. По версии следствия, мужчина вместе с 58-летней сожительницей и ее 38-летней дочерью распивали алкоголь. Во время застолья между собутыльниками вспыхнула ссора. Как пишет портал «Pro Город», обвиняемый ударил девушку несколько раз ножом, а также нанес удар ее матери. От полученных травм дочь скончалась.

Сотрудники полиции задержали обвиняемого в квартире. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.