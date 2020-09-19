В Санкт-Петербурге восемь детей отравились парами хлора в бассейне Фрунзенского района, пять из них были госпитализированы, сообщает РИА «Новости».

Все произошло в местном фитнес-центре. Среди детей, находящихся в больнице, четверо в возрасте 7-8 лет и один 15-летний подросток. По данным врачей, пострадавшие находятся в состоянии легкой или средней тяжести здоровья.

Прокуратура Фрунзенского района начала расследование произошедшего. А следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Услуги, не отвечающие требования безопасности».