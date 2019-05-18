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Новости мира Происшествия 18 мая 2019 07:16 | Просмотров:

В Самаре отправили в колонию бывшего майора ФСБ

Самарский гарнизонный военный суд вынес приговор экс-майору УФСБ по региону Сергею Абрамову. Его признали виновным в покушении на мошенничество.

По версии следствия, злоумышленник намеревался получить 1,6 миллиона рублей и права на водонапорный канал, принадлежащий ОАО «Подстепниковское». С этой целью он собирался помочь экс-главе Ставропольского филиала «Самарамелиоводхоза» Олегу Зюрину избежать уголовной ответственности, пишет «Комсомольская правда».

Отметим, что мужчину приговорили к 4,5 годам колонии общего режима со штрафом в 400 тысяч рублей.

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