В Самаре отправили в колонию бывшего майора ФСБ

Самарский гарнизонный военный суд вынес приговор экс-майору УФСБ по региону Сергею Абрамову. Его признали виновным в покушении на мошенничество.

По версии следствия, злоумышленник намеревался получить 1,6 миллиона рублей и права на водонапорный канал, принадлежащий ОАО «Подстепниковское». С этой целью он собирался помочь экс-главе Ставропольского филиала «Самарамелиоводхоза» Олегу Зюрину избежать уголовной ответственности, пишет «Комсомольская правда».

Отметим, что мужчину приговорили к 4,5 годам колонии общего режима со штрафом в 400 тысяч рублей.