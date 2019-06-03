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Новости мира Происшествия 3 июня 2019 20:54 | Просмотров:

В Ростове Великом после встречи с Жириновским погиб пешеход

Накануне в городе Ростове Ярославской области прошла встреча лидера ЛДПР Владимира Жириновского с местными жителями. Она оказалась роковой для одного из них.

В мероприятии приняло участие более 300 человек. Сообщается, что депутаты фракции ЛДПР дарили населению подарки. Владимир Вольфович раздавал деньги, крича: «Всем дам, всем дам, подходите!».

Выяснилось, что 62-летний мужчина получил тысячу рублей от лидера партии. Он побежал домой через дорогу, не посмотрев, что горит красный свет. Пешеход погиб на месте от полученных травм, пишет «».«Ярновости».

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