В Ростове Великом после встречи с Жириновским погиб пешеход

Накануне в городе Ростове Ярославской области прошла встреча лидера ЛДПР Владимира Жириновского с местными жителями. Она оказалась роковой для одного из них.

В мероприятии приняло участие более 300 человек. Сообщается, что депутаты фракции ЛДПР дарили населению подарки. Владимир Вольфович раздавал деньги, крича: «Всем дам, всем дам, подходите!».

Выяснилось, что 62-летний мужчина получил тысячу рублей от лидера партии. Он побежал домой через дорогу, не посмотрев, что горит красный свет. Пешеход погиб на месте от полученных травм, пишет «».«Ярновости».