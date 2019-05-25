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Новости мира Происшествия 25 мая 2019 07:00 | Просмотров:

В Ростове полугодовалый малыш отравился уксусом в присутствии матери

Опасный инцидент случился в Ростове. Полугодовалый ребенок отравился уксусом в доме на улице Профинтерна.

Потерпевший играл, находясь на кухне. Нечаянно малыш уронил тару с уксусом. Вылившаяся жидкость заинтересовала младенца. Он попробовал на вкус прозрачную субстанцию, сделав несколько глотков уксуса в то время, когда дома была мама.

Ростовчанка взяла ребенка на руки и срочно вызвала ему медиков. Прибывшие на место ЧП врачи скорой диагностировали отравление малыша уксусом и ожог слизистой ротовой полости. Ребенок был срочно доставлен в медучреждение. Сейчас о его состоянии данных нет, сообщает Регион Онлайн.

Фото: 2MM.RU

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