В Ростове на глазах у друзей утонул мужчина

Пикник в районе Кумженской рощи на берегу реки Мертвый Донец в Ростове-на-Дону закончился трагедией. Об этом пишет портал «Регион Online».

По предварительной версии, в разгар застолья один из участников праздника решил искупаться. Сообщается, что 30-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, смог переплыть реку, но обратно вернуться ему не удалось. Он утонул на глазах у друзей.

На место происшествия прибыли спасатели, которые выловили тело из реки. По факту случившегося следователи проводят доследственную проверку.