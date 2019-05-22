В Ростове бывшая чиновница брала взятки мебелью

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор в отношении бывшей сотрудницы регионального Минтруда Нелли Вартанян.

Установлено, что чиновница способствовала победе коммерческой организации в аукционах и конкурсах на проведение капитальных ремонтов в подведомственных учреждениях в рамках реализации программы «Доступная среда», пишет портал «ТАСС».

В ответ предприниматель поставил в квартиру чиновницы мебель на сумму 480 000 рублей. Злоумышленницу приговорили к семи года колонии общего режима с лишением права работать на государственной службе в течение трех лет.