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Новости мира Происшествия 22 мая 2019 07:47 | Просмотров:

В Ростове бывшая чиновница брала взятки мебелью

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор в отношении бывшей сотрудницы регионального Минтруда Нелли Вартанян.

Установлено, что чиновница способствовала победе коммерческой организации в аукционах и конкурсах на проведение капитальных ремонтов в подведомственных учреждениях в рамках реализации программы «Доступная среда», пишет портал «ТАСС».

В ответ предприниматель поставил в квартиру чиновницы мебель на сумму 480 000 рублей. Злоумышленницу приговорили к семи года колонии общего режима с лишением права работать на государственной службе в течение трех лет.

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