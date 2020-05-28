В России выросла частота утечек персональных данных

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В России с начала года высокими темпами растет число инцидентов с утечками персональных данных, притом что во всем мире оно падает. За январь-апрель количество случаев увеличилось более чем на треть, сообщили «Известиям» в InfoWatch.

Заметная доля краж связана с пандемией. Зафиксированы десятки инцидентов с утечками информации о больных с COVID-19, контактных лицах, нарушителях режима самоизоляции и туристах, вернувшихся из-за рубежа. Их, как правило, распространяют в соцсетях и мессенджерах, в том числе сотрудники медицинских учреждений. Это может привести к травле заболевших.

Львиная доля инцидентов происходит по инициативе сотрудников компаний, на них приходится 80% всех случаев. Годом ранее доля умышленных утечек была на уровне 44%, сказали в компании. При этом по объем украденных персональных данных россиян из баз организаций госсектора и частных компаний в 2019 году вырос в 6,5 раза в сравнении с 2018-м, добавили в InfoWatch.

Подробнее читайте в материале «Известий»: Данные на ветер: количество утечек персональной информации выросло на треть

