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Новости мира Происшествия 23 мая 2019 14:57 | Просмотров:

В Приморье водитель без прав погубил 20-летнюю девушку

20-летняя девушка погибла по вине молодого водителя в Находке. Авария с летальным исходом случилась в ночное время суток. Ее спровоцировал 22-летнйи парень, у которого никогда не было водительских прав.

Молодой человек, управляя иномаркой Toyota Vitz ехал по Находкинскому проспекту. На скользком дорожном покрытии он потерял контроль над своей легковушкой. Это привело к тому, что машина влетела в опору ЛЭП.

В результате страшного столкновения несовместимые с жизнью повреждения получила пассажирка автомобиля Toyota. Молодая девушка умерла до прибытия медиков на место ЧП. По факту случившейся трагедии возбуждено уголовное дело. Ведется расследование, сообщают АиФ Владивосток.

Фото: УМВД по Приморскому краю

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