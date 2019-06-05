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Новости мира Происшествия 5 июня 2019 08:30 | Просмотров:

В Приморье отец зарезал сына в праздничный день

58-летнего мужчину осудят за расправу с сыном. Житель Артема убил сына 23 февраля, сообщает РИА VladNews.

ЧП случилось в квартире многоэтажного дома на улице Вахрушева. Известно, что 41-летний мужчина, будучи пьяным, стал говорить оскорбительные слова своему отцу, а также избивать пожилого мужчину. Разгневанный поведением родственника 58-летний приморец схватил нож и ударил им своего сына несколько раз. Ранения пришлись в грудь и живот мужчины.

В результате ЧП более молодой житель Приморского края умер. По факту трагедии проведено расследование. Вина нападавшего доказана. Теперь дело будет рассматриваться в суде.

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