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Новости мираПроисшествия

В Подмосковье мать бросила детей на заправке, чтобы проучить

Никита Брыкин

Возбуждено уголовное дело против женщины, которая бросила детей на заправке в Подмосковье. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Сообщается, что мать высадила двух мальчиков 6 и 7 лет из машины на заправочной станции, чтобы «проучить за плохое поведение», а затем уехала.

Дети бежали по проезжей части за машиной, пока их не подобрал таксист на Можайском шоссе. Он посадил их в автомобиль и передал госавтоинспекторам.

Вскоре мать позвонила в полицию и сообщила, что ее детей похитили. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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