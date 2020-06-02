В Подмосковье именинник убил родственника и закопал его

Именинник забил племянника во время празднования дня рождения. ЧП произошло в Озерах (Московская область).
Известно, что в ходе посиделок 59-летний именинник поконфликтовал с 31-летним родственником. Они начали драться. Владелец дома взял сковородку и забил ею оппонента. Затем убийца закопал труп племянника в ста метрах от дома.
О преступлении быстро узнали правоохранители. Они нашли тело убитого, а затем и преступника. Расследование продолжается, пишет РЕН ТВ.
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