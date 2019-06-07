В Петропавловске водитель избил пенсионера, заступившегося за детей

Вечером в четверг, 6 июня, в районе дома №12 на Космическом проезде в Петропавловске-Камчатском произошел резонансный инцидент.

По предварительной версии, водитель внедорожника не пропустил детей на пешеходном переходе. По словам очевидцев, это увидел пенсионер, который решил сделать замечание автолюбителю. Его оппонент вышел из машины и ударил пожилого мужчину по голове, пишет ИА «Камчатка» .

Отметим, что пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, который поспешил скрыться с места случившегося.