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Новости мира Происшествия 29 мая 2019 08:06 | Просмотров:

В Петропавловске школьники обокрали продуктовый магазин

Сотрудники полиции раскрыли кражу из продуктового магазина в Петропавловске-Камчатском. Об этом пишет портал «Кам 24».

В полицию с заявлением обратилась 22-летняя предприниматель. По ее словам, из торговой точки на улице Океанской была совершена кража на сумму 39 000 рублей. Как выяснилось, к хищению сладостей причастны шестеро подростков. Они похитили соки, печенье, конфеты, шоколад.

Известно, что кражу совершили школьники, трем из которых по 11 лет, остальным – 13, 15 и 16 лет. Несовершеннолетним, достигшим возраста 14 лет, будет предъявлено обвинение в совершении преступления. Остальные школьники будут поставлены на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних.

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