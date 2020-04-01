В Петербурге обнаружили тело женщины, покусанное собаками

Екатерина Приведенцева
Новости мира

Юноша с ножом и перцовым баллончиком ограбил цветочный магазин

17-летний парень задержан в Екатеринбурге. Молодой человек ограбил цветочный магазин. ЧП произошло ночью с 10 на 11 марта на Санаторной улице.
Узнать больше
Новости мира

Стая бездомных собак растерзала пенсионерку до неузнаваемости

В Перми 58-летняя местная жительница стала жертвой нападения стаи бездомных собак. Об этом пишет портал «Регион Online». По предварительной информации,...
Узнать больше
Новости мира

Депутат сняла клип про COVID-19

Фото - скриншот из видео Депутат Законодательного собрания ЯНАО Елена Лаптандер отсняла клип про...
Узнать больше
Новости мира

«Самая красивая женщина» снялась голой для журнала Vogue

Белла Хадид, которую признали самой красивой женщиной мира, устроила откровенную фотосессию. Американская модель снялась голой для журнала Vogue. Снимок...
Узнать больше
Новости мира

Из-за коронавируса перенесли ЕГЭ

Сроки ЕГЭ в России перенесли из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.  Первый экзамен в этом году пройдёт 8 июня....
Узнать больше
-

В Санкт-Петербурге найдена мёртвая женщина. На ней не было одежды.

Как сообщает РЕН, тело лежало у одного из жилых домов. На нём обнаружены следы укусов. Предположительно, они могут принадлежать собакам.

По данному факту проводится проверка.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанцев предупредили об усилении ветра

Новости Рязани
В ближайшие часы в Рязанской области ожидается усиление ветра. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России. В метеопредупреждении...
Узнать больше

В рязанском торговом центре провели антитеррористические учения

Новости Рязани
Во вторник, 31 марта, в одном из торговых центров Рязани состоялись плановые командно-штабные учения. По сценарию учения, в...
Узнать больше

В Рязани из госпиталя-обсервации выписались 9 человек

Новости медицины
В Рязани из госпиталя-обсервации выписались 9 человек. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области. Наличие коронавируса у них не выявлено, все выписаны в хорошем состоянии....
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В рязанском торговом центре провели антитеррористические учения

Новости Рязани
Во вторник, 31 марта, в одном из торговых центров Рязани состоялись плановые командно-штабные учения. По сценарию учения, в...
Узнать больше

Анализы ещё трёх рязанцев на коронавирус направлены в Москву на подтвержение

Новости Рязани
Оперативная группа правительства сообщила данные о распространении коронавируса в Рязанской области по состоянию на 13 часов. На данный момент в регионе официально...
Узнать больше

Четвёртой заражённой коронавирусом стала рязанка, работающая в Москве

Новости Рязани
Четвёртой заражённой коронавирусом в Рязанской области стала рязанка, работающая в Москве. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в оперативной группе регионального правительства....
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Коронавирус: всё, что нужно знать

Акценты
Уважаемые жители Рязанской области! 25 марта состоялось выступление Президента РФ В.В.Путина, в котором он обращал внимание граждан России...
Узнать больше

Гороскоп на 1 апреля

Акценты
Дорогие читатели. Предлагаем вашему вниманию астрологический прогноз на 1 апреля. Овен: В первый день апреля звезды советуют Овнам заниматься домашними делами или офисной рутиной, делая...
Узнать больше

Арсений Кудря: Режиссура для меня – тонкий лёд и большая ответственность

Акценты
Актёр и режиссёр Рязанского театра драмы рассказал, над чем он работает в режиме самоизоляции.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Рязанцев предупредили об усилении ветра

В рязанском торговом центре провели антитеррористические учения

В Рязани из госпиталя-обсервации выписались 9 человек