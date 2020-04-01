В Петербурге обнаружили тело женщины, покусанное собаками

-

В Санкт-Петербурге найдена мёртвая женщина. На ней не было одежды.

Как сообщает РЕН, тело лежало у одного из жилых домов. На нём обнаружены следы укусов. Предположительно, они могут принадлежать собакам.

По данному факту проводится проверка.