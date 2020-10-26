В Петербурге нашли обнаженное тело преподавательницы без пальца

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» после того, как житель Петербурга обнаружил тело своей возлюбленной в квартире Фрунзенского района. Об этом пишет «Фонтанка».

Сообщается, что речь идет о 34-летнем старшем преподавателе технологического института. По предварительной информации, женщина лежала на кровати и была обнажена.

Предположительно, причиной смерти стало удушение. У погибшей отрезали большой палец на одной из кистей, скорее всего, чтобы иметь возможность разблокировать смартфон.

Как стало известно, все щели окон и дверей в квартире были забиты тряпками, по всей видимости, чтобы избежать утечки запахов разложения.