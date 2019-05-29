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Новости мира Происшествия 29 мая 2019 07:31 | Просмотров:

В Оренбургской области 4-летний ребенок получил сильный удар током

Сотрудники полиции Сорочинского городского округа проводят проверку по факту получения травмы ребенком. Инцидент произошел во вторник, 28 мая.

Сообщается, что в больницу была доставлена 4-летняя девочка. Выяснилось, что она играла в металлической тележке во дворе. При порыве ветра оголенные провода задели тележку. В результате ребенок получил сильный удар током, пишет РИА «Оренбуржье».

Отметим, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Правоохранители просят обезопасить детей, приведя в порядок домашние электросети.

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