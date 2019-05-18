В Оренбурге женщина перевела мошеннику 685 тысяч рублей

Правоохранительные органы ведут расследование уголовного дела в отношении жителя Оренбурга, который обвиняется в мошенничестве в сети.

В полицию с заявления обратилась 45-летняя местная жительница. Она рассказала, что неизвестный предложил ей помощь в погашении кредита. Однако сначала он попросил женщину одолжить ему деньги якобы на оплату комиссии. В результате потерпевшая перевела мошеннику 685 000 рублей, пишет РИА «Оренбуржье».

Отметим, что злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.