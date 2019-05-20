В Омской области женщина привязала сына к столбу в сарае







В Омской области возбуждено уголовное дело в отношении жительницы посёлка Любинского, которая 15 мая избила и совместно с 19-летней дочерью незаконно лишила свободы 10-летнего сына. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

На данный момент известно, что женщина сначала избила ремнём своего сына, который прогулял уроки в школе. Затем она вместе со старшей дочерью привязала мальчика к столбу в сарае и оставила его одного на ночь без света. Кроме того, чтобы мальчик не кричал, закрыла ему рот кляпом. Стоит также отметить, что погода в тот день была прохладной, отопления в сарае не было, а на мальчике были надеты лишь штаны и футболка. Мальчику удалось выбраться из сарая и сбежать к другу, мать которого сообщила о случившемся в полицию.

Уголовное дело возбуждено по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Также следователи проводят доследственную проверку, после которой могут появиться и другие статьи УК РФ – ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы).