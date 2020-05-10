В Омской области убили ветерана Великой Отечественной войны

В Омской области накануне Дня Победы убили ветерана Великой Отечественной войны. РИА Новости сообщает, что мужчину зарезали кухонным ножом.
Инцидент случился в посёлке Тевриз Омской области. Вечером 6 мая к ветерану в гости зашёл 65-летний местный житель. Между мужчинами была личная неприязнь. В какой-то момент они поссорились, и подозреваемой нанёс ветерану несколько ударов ножом в грудь. С места преступления злоумышленник скрылся.
Тело ветерана обнаружили родственники. Сейчас подозреваемый в убийстве взят под стражу. Следователи проводят необходимые экспертизы.
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