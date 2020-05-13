В Омске ребёнка насмерть задавили футбольные ворота

В Омске металлические футбольные ворота упали на ребёнка. Мальчик получил очень серьёзные травмы, сообщает Регион Онлайн.
ЧП произошло вечером, 12 мая. Ребёнок прогуливался по детской площадке, как вдруг на него упали футбольные ворота. Мальчик получил несовместимые с жизнью травмы. Прибывшим на место докторам не удалось спасти 9-летнего местного жителя.
На данный момент по факту гибели ребёнка проводится проверка. Следователям предстоит выяснить, почему ворота были не закреплены и кто отвечает за их установку. Виновнику грозит серьёзное наказание в виде лишения свободы.
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