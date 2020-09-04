В новосибирском центре реабилитации держали в заложниках 40 человек

Порталу «Om1.ru» стало известно об издевательствах над пациентами центра фонда развития социальных программ «Национальный проект», расположенного в Заельцовском районе в Новосибирске.

Прибывшие в центр полицейские и следователи обнаружили и освободили 40 пациентов, которых принудительно удерживали.

В реабилитационный центр за помощью обращались граждане, страдающие алкогольной и наркотической зависимостью. У них отбирали паспорта и ценные вещи. К клиентам центра применяли различные незаконные методы физического и морального воздействия, а также ограничивали свободу их передвижения.

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Сотрудники жестоко избивали пациентов, после чего принуждали подписать документы на добровольное пребывание в центре. Потерпевшими по делу признаны 24 человека.

Одного из потерпевших сотрудники центра нашли на улице, избили, заковали в наручники и насильно доставили в учреждение.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту незаконного лишения граждан свободы. Следователи выясняют, для какой цели сотрудники учреждения издевались над постояльцами.