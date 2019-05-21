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Новости мира Происшествия 21 мая 2019 07:25 | Просмотров:

В Новосибирской области 13 школьников отравились «Гремучей смертью»




В посёлке Чаны Новосибирской области тринадцать школьников попали в больницу с отравлением крысиным ядом. Об этом пишет «Российская газета».

Плохое состояние учеников второго класса заметила учительница на уроке рисования. Школьники чувствовали себя плохо и часто просили пить. Педагог вызвала медиков, после чего детей госпитализировали. Сейчас они находятся под наблюдением врачей, состояние детей удовлетворительное.

По предварительным данным, все они отравились крысиным ядом. Один из школьников нашёл на веранде пакет с названием «Гремучая смерть». Дети подумали, что это мармелад, так как яд похож на это лакомство, кроме того, «конфеты» пахли барбарисом.

Как отмечают журналисты, вероятно, всё обошлось без более серьёзных последствий, так как учительница вовремя заметила состояние школьников и обратилась к врачам.

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