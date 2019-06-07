В Новокузнецке мигрант убил женщину за отказ в прописке

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего уроженца Таджикистана, который обвиняется в убийстве.

Трагедия разыгралась в августе прошлого года. По предварительной версии, мужчина пришел к 58-летней бывшей сожительнице. Он просил продлить ему временную регистрацию, однако хозяйка квартиры в просьбе отказала.

В результате конфликта мигрант схватил топор и ударил женщину по голове несколько раз. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте, пишет портал «Комсомольская правда ».

Отметим, что орудие преступления было найдено в мусорном контейнере, экспертиза показала причастность мужчины к преступлению.