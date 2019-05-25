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Новости мира Происшествия 25 мая 2019 06:46 | Просмотров:

В Новочеркасске мужчина врезался в стоявшую иномарку, пока бежал за своим авто

24 мая житель города Новочеркасска сильно травмировался в Перовском переулке. Мужчина набегу врезался в припаркованную иномарку. Инцидент произошёл примерно в 07:30.

Известно, что разбившийся в последствии мужчина остановил свой ВАЗ-2115 и отправился провожать супругу до работы. Машину автолюбитель на ручник не поставил, и она начала скатываться вниз под уклон. В итоге автовладелец побежал за авто, чтобы остановить его. Навстречу ехала Toyota Corolla. Водитель данной машины остановился, чтобы помочь горе-автомобилисту. Однако в это время хозяин Лады очень близко подбежал к иномарке. Мужчина споткнулся и влетел в иностранный автомобиль. В это время российский седан без тормозов продолжил свое движение и закончил путь, врезавшись в опору ЛЭП.

Для владельца Лады финал истории оказался очень печальным: у него после падения диагностировали перелом ключицы и ЧМТ. На место происшествия приехали врачи, которые срочно отвезли потерпевшего в больницу, сообщает Ростов.ру.

Фото: DonDay Новочеркасск

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