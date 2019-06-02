В Нижнем Тагиле мальчик бросил с 9 этажа смеситель в голову девочке, потерпевшая умерла

1 июня в Нижнем Тагиле произошел трагический инцидент. В Дзержинском районе города мальчик скинул на 7-летнюю девочку водопроводный кран. Смеситель прилетел в голову ребенка с высоты 9-го этажа.

ЧП случилось примерно в 8 часов вечера во дворе многоэтажки на Ленинградском проспекте. По словам очевидцев трагедии, потерпевшая гулял с подругами и бабушкой во дворе. Именно во время прогулки ей в голову прилетел железный кран.

В результате происшествия девочка получила серьезную травму головы, началось обильное кровотечение. Пострадавшая потеряла сознание и много кров. Девочка была срочно доставлена в больницу. Сообщается, что в медучреждении она скончалась. По факту случившегося начато расследование, сообщает ТагилСити .

Фото: ТагилСити