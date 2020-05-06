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В Набережных Челнах в квартире с потолка капала кровь

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В квартире одного из домов в Набережных Челнах с потолка капала кровь. Хозяин жилья сообщил об этом сотрудникам МЧС.

Спасатели немедленно приехали по адресу. Как пишут «Челнинские известия», в подъезде стоял тяжёлый запах. На это обратила внимание дежурная бригада. Дверь квартиры, которая располагается над квартирой мужчины, никто не открыл. Спасателям пришлось вскрывать её.

В квартире сотрудники МЧС обнаружили труп. Установлено, что тело принадлежит 62-летнему местному жителю. Обстоятельства его смерти пока неизвестны.

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