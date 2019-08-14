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В Москве бомж угнал самокат у школьницы

Вечером в среду, 14 августа, в районе Нагатинского Затона юге Москвы злоумышленник угнал у девочки самокат.

Сообщается, что ребенок катался на любимом транспортном средстве. Она не заметила, как к ней подкрался неизвестный. Судя по внешнему виду, он был без определенного места жительства. Он напал сзади, после чего отобрал самокат и уехал на нем в неизвестном направлении, пишет Регион Online.

В настоящее время по факту преступления ведется проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

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