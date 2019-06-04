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Новости мира Происшествия 4 июня 2019 14:29 | Просмотров:

В Московской области застрелили директора торгового центра




Во вторник, 4 июня, в посёлке Поварово Солнечногорского района Московской области был застрелен директор местного торгового центра. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Неизвестный расстрелял директор из пистолета, когда он входил в помещение магазина. Киллер произвёл не менее трёх выстрелов. От полученных ран пострадавший скончался на месте.

Уголовное дело по факту убийство было возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ и ст.222 УК РФ. В настоящее время ведутся следственные действия, на месте работают представители правоохранительных органов.

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