В Московской области застрелили директора торгового центра







Во вторник, 4 июня, в посёлке Поварово Солнечногорского района Московской области был застрелен директор местного торгового центра. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Неизвестный расстрелял директор из пистолета, когда он входил в помещение магазина. Киллер произвёл не менее трёх выстрелов. От полученных ран пострадавший скончался на месте.

Уголовное дело по факту убийство было возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ и ст.222 УК РФ. В настоящее время ведутся следственные действия, на месте работают представители правоохранительных органов.