В море возле Владивостока пропал рыбак на лодке

Во Владивостоке и окрестностях города ведутся поиски местного жителя Евгения Морозова. Об этом пишет РИА «VladNews» со ссылкой на Примпоиск.

Сообщается, что 16 мая мужчина вышел на троллинг рыбы из бухты Западная острова Попова и пропал. Он вышел в море на маленькой серой лодке. Известно, что был туман, дул юго-восточный ветер.

Родственники и близкие организовали поиск на близлежащей к острову Попова акватории, но пока безрезультатно.