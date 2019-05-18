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Новости мира Происшествия 18 мая 2019 08:37 | Просмотров:

В море возле Владивостока пропал рыбак на лодке

Во Владивостоке и окрестностях города ведутся поиски местного жителя Евгения Морозова. Об этом пишет РИА «VladNews» со ссылкой на Примпоиск.

Сообщается, что 16 мая мужчина вышел на троллинг рыбы из бухты Западная острова Попова и пропал. Он вышел в море на маленькой серой лодке. Известно, что был туман, дул юго-восточный ветер.

Родственники и близкие организовали поиск на близлежащей к острову Попова акватории, но пока безрезультатно.

«По любой информации звонить 89242429944», – пишут родственники пропавшего.

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