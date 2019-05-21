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Новости мира Происшествия 21 мая 2019 20:12 | Просмотров:

В Мордовии уголовника осудят за распространение детского порно

В Мордовии будет осужден 34-летний мужчина. Он является обвиняемым в двух случаях распространения порно с участием детей.
Сотрудники СК РФ установили, что в прошлом году уголовник скачал из Сети порновидео, в котором главными действующими лицами были несовершеннолетние. Затем мужчина выложил сохраненный контент у себя на странице в соцсети.
Теперь жителю Мордовии грозит от 3 до 10 лет тюремного заключения. Расследование уголовного дела закончено, оно будет рассматриваться в суде, сообщает Инфо-РМ.
Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

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