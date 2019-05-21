В Мордовии уголовника осудят за распространение детского порно

В Мордовии будет осужден 34-летний мужчина. Он является обвиняемым в двух случаях распространения порно с участием детей.

Сотрудники СК РФ установили, что в прошлом году уголовник скачал из Сети порновидео, в котором главными действующими лицами были несовершеннолетние. Затем мужчина выложил сохраненный контент у себя на странице в соцсети.

Теперь жителю Мордовии грозит от 3 до 10 лет тюремного заключения. Расследование уголовного дела закончено, оно будет рассматриваться в суде, сообщает Инфо-РМ.

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников