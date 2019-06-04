В Марий Эл пьяный мужчина ударил женщину-полицейского

Перед судом предстанет 45-летний житель Марий Эл, который обвиняется в применении насилия к представителю власти и оскорблении власти.

Инцидент произошел 21 февраля в Звенигове в одной из закусочных. Сообщается, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неадекватно. На место происшествия прибыл участковый. Женщина попыталась успокоить дебошира, однако злоумышленник принялся ее оскорблять, после чего ударил стража порядка кулаком по лицу, пишет портал «Pro Город ».

Отметим, что уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.