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Новости мира Происшествия 18 мая 2019 21:46 | Просмотров:

В Липецке мужчина спас утят, бегавших по дороге – видео

В субботу, 18 мая, в социальной сети Instagram появилось видео, записанное в Липецке. Об этом пишет портал «Комсомольская правда».

Инцидент произошел в районе Манежа, на улице 50 лет НЛМК. На опубликованных кадрах видно, как утята пытались взобраться на бордюр, но у них это не получалось. При этом маленькие птички бегали по проезжей части, рискую быть раздавленными автомобилями.

На помощь утятам пришел местный житель. Он перенес их в безопасное место. Оказавшись на тротуаре, утята тут же ринулись к своей маме.

 

 
 
 
 
 
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Публикация от alexgrig (@abibas_80)

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