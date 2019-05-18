В Липецке мужчина спас утят, бегавших по дороге – видео

В субботу, 18 мая, в социальной сети Instagram появилось видео, записанное в Липецке. Об этом пишет портал «Комсомольская правда».

Инцидент произошел в районе Манежа, на улице 50 лет НЛМК. На опубликованных кадрах видно, как утята пытались взобраться на бордюр, но у них это не получалось. При этом маленькие птички бегали по проезжей части, рискую быть раздавленными автомобилями.

На помощь утятам пришел местный житель. Он перенес их в безопасное место. Оказавшись на тротуаре, утята тут же ринулись к своей маме.