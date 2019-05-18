В Липецке мошенник продал пенсионеру фальшивые царские монеты

Правоохранительные органы задержали 46-летнего жителя Липецка, который обвиняется в мошенничестве. Об этом пишет портал «Курск.com».

Инцидент произошел 22 февраля текущего года. Сообщается, что мошенник рассказали покупателю, что во время строительных работ был найден клад из золотых и серебряных монет. Он попросил пенсионера помочь их оценить в ближайшем ломбарде.

После этого ему предложили купить все драгоценности за 254 000 рублей. В другом ломбарде мужчина обнаружил, что он купил муляж настоящих монет. Возбуждено уголовное дело. Мошеннику грозит лишение свободы сроком до 5 лет.